Серия кибератак на счета казахстанцев: BMW X7 изъяли у подозреваемого при обыске

Полиция области Жетісу задержала подозреваемого в серии кибератак на счета казахстанцев. Люди откликались на объявления о товарных кредитах и теряли деньги, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, сотрудники полиции при координации областной прокуратуры продолжают активную работу по предотвращению киберпреступности.

В результате проведенных оперативно-следственных мероприятий задержан подозреваемый в организации схем с обналичиванием похищенных денег со счетов граждан, пострадавших от интернет-мошенничества.

Сотрудники полиции области Жетісу задержали 23-летнего жителя Алматы по подозрению в причастности к ряду преступлений на территории Казахстана. При обыске у него изъяли мобильный телефон iPhone 16 Pro, автомобиль BMW X7, а также четыре SIM-карты иностранных операторов связи.

"По данным следствия, молодой человек размещал фиктивные объявления на платформе, предлагая товарные кредиты в рассрочку через банк. После обмана доверчивых граждан он привлекал дроповодов и дропов, через которых обналичивал незаконно полученные денежные средства", - рассказали в МВД.

Досудебное расследование ведут специалисты Департамента полиции области Жетісу. На данный момент установлены четверо потерпевших в регионе, однако следствие продолжает выявлять новых жертв мошеннической схемы по всему Казахстану.

Ранее стало известно, что в Астане женщину подозревают в незаконном получении 5 млн тенге под предлогом оказания финансовой помощи. Рассматривается ее причастность к десяткам таких эпизодов. Следствие установило, что она обещала оформить льготный кредит по госпрограмме под 8% годовых.

В Костанайской области потерпевшие оформили кредиты на 11,6 млн тенге, надеясь на обещанное им удвоение прибыли, а в суде просили строго наказать обвиняемого в мошенничестве. Однако тот попал под амнистию - срок лишения свободы ему значительно сократили.

