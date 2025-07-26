Проникал на серверы, требовал деньги: КНБ задержал предполагаемого хакера (видео)
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Комитет Национальной безопасности сообщил о задержании мужчины, которого подозревают в совершении кибератак на сервера иностранных компаний, передает NUR.KZ.
По информации КНБ, в июле в Алматы сотрудниками комитета совместно с иностранными партнерами был задержан гражданин Казахстана по подозрению в совершении компьютерных преступлений.
По материалам следствия он проникал на серверы иностранных компаний и устанавливал вредоносные программы, шифрующие компьютерные данные. За восстановление данных требовал выкуп в криптовалюте.
В ходе обыска изъяты вещественные доказательства, которые использовались им для совершения кибератак.
"Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит", - добавили в КНБ.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2269170-pronikal-na-servery-treboval-dengi-knb-zaderzhal-predpolagaemogo-hakera-video/
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