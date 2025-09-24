"После этого удалили почку": пожилого мужчину избили в центре детоксикации Костаная

В Костанае пожилого мужчину жестоко избили в Центре временной адаптации и детоксикации. Инцидент произошел летом, а сейчас дело готовят к передаче в суд, передает NUR.KZ.

Видео опубликовал Telegram-канал Egov.press. На кадрах видно, как двое человек валят пожилого мужчину на пол и наносят ему несколько ударов ногами, после чего выходят из помещения.

"В результате он получил множественные повреждения правой почки, которую впоследствии удалили, а также переломы ребер. Следственный суд отправил подозреваемых под домашний арест, так как госслужащим категорически нельзя в тюрьму", - говорится в посте.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Костанайской области, по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.

Сам инцидент произошел в июле этого года. Подозреваемый был задержан и водворен в ИВС. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия.

"В ближайший период материалы уголовного дела будут направлены в суд для принятия процессуального решения", - уточнили в ведомстве.

Ранее бойца спецназа "Беркут" обвинили в избиении 17-летнего казахстанца. Его к себе домой якобы позвала сестра военнослужащего. Сейчас дело рассматривают в военном суде.

В Туркестане фельдшера скорой помощи избили прямо на вызове. Медик приехал к беременной женщине с жалобами на боли в животе, но ревнивый муж напал на врача.

В Астане на 15 суток лишили свободы местного жителя, который прямо на проезжей части набросился на другого водителя из-за создания аварийной ситуации.

