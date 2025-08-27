Мужчина избил фельдшера скорой помощи во время осмотра жены в Туркестане
Опубликовано:
В Туркестане фельдшера скорой помощи избили прямо на вызове. Медик приехал к беременной женщине с жалобами на боли в животе, но ревнивый муж напал на врача, передает NUR.KZ со ссылкой на КТК.
Инцидент произошел в квартире, куда вызвали скорую. Беременная женщина жаловалась на резкие боли внизу живота. Чтобы исключить выкидыш или аппендицит, фельдшер начал осмотр. Но муж пациентки не позволил трогать живот жены и ударил медика.
"Фельдшер осматривал пациентку, беседовал с ней. В этот момент муж женщины ударил его кулаком в голову, коллега упал и ударился об стену. Тогда уже супруг стал бить его ногами", - рассказала практикантка станции скорой медицинской помощи Жанель Куанышбек.
26-летнего фельдшера госпитализировали в травматологию.
"Госпитализировали пациента с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибом параорбитальной области с гематомой. В данный момент он получает все необходимое лечение. Состояние оценивается как среднетяжелое", - сообщили в Туркестанской городской центральной больнице.
По данным станции скорой помощи, обращение направили в инспекцию труда. В полицию заявлять не стали - пострадавший примирился с напавшим. В стационаре медик проведет около двух недель.
Источник: КТК
Напомним, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение депутатов ужесточить наказание за нападение на медиков.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2279790-muzhchina-izbil-feldshera-skoroy-pomoshchi-vo-vremya-osmotra-beremennoy-zheny-v-turkestane/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах