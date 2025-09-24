Жителя Атырау осудили за убийство жены через 30 лет после слов знакомого о ее измене

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Происшествия
      Провели подряд дней с нами

      Жителя Атырау осудили за убийство жены через 30 лет после слов знакомого о ее измене

      Опубликовано:

      Мужчина в тюрьме
      Мужчина за решеткой. Иллюстративное фото: vladispas / Getty Images

      61-летний житель Атырау получил 15 лет колонии за убийство своей жены, которую он заподозрил в измене. Поводом стали слова, сказанные его собутыльником еще 30 лет назад, передает "Ак Жайык".

      История, завершившаяся трагедией, началась почти 30 лет назад. В середине 1990-х годов сосед по застолью, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, бросил мужчине фразу, что одна из его дочерей якобы не является его родной.

      На следующий день сосед признался, что сказал это "по пьянке" и без всяких оснований. Однако слова глубоко засели в памяти казахстанца и со временем превратились в навязчивую идею.

      Подозрения перерастали в хроническое недоверие. Мужчина ревновал супругу, обвинял ее в изменах, устраивал скандалы. Сам же все чаще прикладывался к бутылке.

      В начале мая этого года старая обида всплыла вновь. С 1 по 6 число он почти не выходил из запоя. Вечером 6 мая, будучи пьяным, снова обвинил жену в неверности и ушел допивать на кухню. По материалам дела, проснувшись ближе к утру, он увидел рядом спящую супругу и в приступе ревности решил ее убить.

      Суд установил, что из сейфа он достал зарегистрированное охотничье ружье, зарядил и дважды выстрелил практически в упор. Женщина скончалась на месте. После чего мужчина сам позвонил в полицию и признался в содеянном.

      Следствие и суд квалифицировали его действия по п.3 ч.2 ст.99 УК РК "Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии". Приговор огласила судья Зарема Хамидуллина. Мужчину осудили к 15 годам колонии.

      А 33-летний житель Актобе, по версии следствия, умер от рук супруги, которая нанесла удары ножом в состоянии аффекта. Брак продлился всего два года и был непростым - ссоры заканчивались драками. Родные погибшего возмущены, что дело так и не дошло до суда - подозреваемую освободили из-под следствия по амнистии.

      В Туркестанской области мужчину подозревают в том, что он забил свою жену молотком. Утром их четверо детей увидели жуткую картину: бездыханное и обезображенное тело матери. Ей было 45 лет. Чуть позже обнаружили тело ее мужа, который оставил аудиосообщение. По словам родственников, он рассказал, что убил жену из-за ревности.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.