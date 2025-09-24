Жителя Атырау осудили за убийство жены через 30 лет после слов знакомого о ее измене

61-летний житель Атырау получил 15 лет колонии за убийство своей жены, которую он заподозрил в измене. Поводом стали слова, сказанные его собутыльником еще 30 лет назад, передает "Ак Жайык".

История, завершившаяся трагедией, началась почти 30 лет назад. В середине 1990-х годов сосед по застолью, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, бросил мужчине фразу, что одна из его дочерей якобы не является его родной.

На следующий день сосед признался, что сказал это "по пьянке" и без всяких оснований. Однако слова глубоко засели в памяти казахстанца и со временем превратились в навязчивую идею.

Подозрения перерастали в хроническое недоверие. Мужчина ревновал супругу, обвинял ее в изменах, устраивал скандалы. Сам же все чаще прикладывался к бутылке.

В начале мая этого года старая обида всплыла вновь. С 1 по 6 число он почти не выходил из запоя. Вечером 6 мая, будучи пьяным, снова обвинил жену в неверности и ушел допивать на кухню. По материалам дела, проснувшись ближе к утру, он увидел рядом спящую супругу и в приступе ревности решил ее убить.

Суд установил, что из сейфа он достал зарегистрированное охотничье ружье, зарядил и дважды выстрелил практически в упор. Женщина скончалась на месте. После чего мужчина сам позвонил в полицию и признался в содеянном.

Следствие и суд квалифицировали его действия по п.3 ч.2 ст.99 УК РК "Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии". Приговор огласила судья Зарема Хамидуллина. Мужчину осудили к 15 годам колонии.

А 33-летний житель Актобе, по версии следствия, умер от рук супруги, которая нанесла удары ножом в состоянии аффекта. Брак продлился всего два года и был непростым - ссоры заканчивались драками. Родные погибшего возмущены, что дело так и не дошло до суда - подозреваемую освободили из-под следствия по амнистии.

В Туркестанской области мужчину подозревают в том, что он забил свою жену молотком. Утром их четверо детей увидели жуткую картину: бездыханное и обезображенное тело матери. Ей было 45 лет. Чуть позже обнаружили тело ее мужа, который оставил аудиосообщение. По словам родственников, он рассказал, что убил жену из-за ревности.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.