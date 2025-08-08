"Детей держат в рабстве": уголовное дело завели в Жамбылской области

В Сети появилась информация о двух детях, якобы удерживаемых в рабстве на территории Жамбылской области. Возбуждено уголовное дело, создана специальная комиссия для расследования, передает NUR.KZ.

Кадры с несовершеннолетними опубликовал Telegram-канал Egov.press.

"Надеемся, что это дойдет до руководства страны. Нам прислали видеозапись, в которой сообщается, что двое несовершеннолетних детей удерживаются в рабстве в Таласском районе Жамбылской области", - говорится в посте.

Ситуацию прокомментировала на своей странице в Instagram уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева.

"Касательно информации о несовершеннолетних детях, удерживающихся в рабстве в Таласском районе Жамбылской области. Местонахождение детей установлено. По данному факту возбуждено уголовное дело. Региональный уполномоченный Даурен Багжанов выезжает к детям для выяснения всех обстоятельств", - написала Динара Закиева.

Как подтвердили в пресс-службе Департамента полиции Жамбылской области, по данному факту возбуждено уголовное дело.

Сейчас сотрудники полиции везут несовершеннолетних в Тараз - в Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Там будут проведены следственные действия, а также обеспечены психологическая и юридическая помощь.

Перед поездкой детей доставили в медицинское учреждение, где они прошли необходимый осмотр.

В настоящее время проводится комплекс всесторонних следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к возможным противоправным действиям.

"Создана специальная комиссия из числа сотрудников правоохранительных органов с участием уполномоченного по правам ребенка, выехавшая в Таласский район для тщательного расследования инцидента", - отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что граждане трех стран оказались в трудовом рабстве в так называемом "золотом треугольнике" в Мьянме. Среди них и казахстанцы. По их словам, они прибыли в Таиланд по предложению высокооплачиваемой работы в интернете.

В прошлом году уроженец Кыргызстана заявил, что попал в трудовое рабство в Казахстане. По его словам, спастись ему помогли кыргызстанские дальнобойщики, которые вывезли его в сторону села в Жамбылской области. Позже в МИД КР заявили, что это неправда.

