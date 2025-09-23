Хирургу, спешившему на операцию в Туркестане, отменили штраф за превышение скорости

В Туркестане отменили предписание за превышение скорости, выписанное спешившему на экстренную операцию кардиохирургу, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, жалобу врача на предписание о необходимости уплаты штрафа управления административной полиции ДП Туркестанской области рассмотрел специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Туркестана.

Выяснилось, что кардиохирург центральной больницы Туркестана направлялся на экстренную операцию на сердце пациента с диагнозом "острый инфаркт миокарда".

Его транспортное средство остановили сотрудники полиции за установку штор на передних стеклах автомобиля. По данному нарушению составили протокол об административном правонарушении по ч.5 ст.590 КоАП.

После сотрудники полиции, узнав об экстренной операции, предложили мужчине сопровождать его автомобиль на служебном транспортном средстве.

В момент сопровождения на улице Майкотова хирург превысил установленную скорость движения, что зафиксировали специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме. В связи с этим было вынесено предписание о необходимости уплаты штрафа.

Суд заслушал доводы врача, показания инспектора полиции, а также изучил материалы по проведенной экстренной операции. Оценивая действия хирурга, он пришел к выводу, что тот совершил административное правонарушение в состоянии крайней необходимости для устранения опасности, непосредственно угрожающей жизни и здоровью человека.

Постановлением суда от 17 сентября 2025 года предписание управления административной полиции ДП Туркестанской области о необходимости уплаты штрафа отменили.

Производство по делу прекратили. При этом штраф за установку штор на автомобиле мужчина оплатил в добровольном порядке. Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Ранее в Костанае отменили предписания о наложении штрафа за нарушение требований дорожного знака. Для этого в суде исследовали видеозаписи. Оказалось, что водитель не нарушал требований дорожного знака и остановился в соответствии со знаком "Стоп". Также сообщалось, что казахстанцы получают штрафы за нарушения на дорогах, которых они не совершали. К ошибке может привести сбой в электронной системе фиксации нарушений. На это влияют и погодные условия, солнечные блики, загрязнение объективов.

