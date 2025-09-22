Казахстанец пытался повлиять на сознание жителей города и лишился свободы

В Сатпаеве вынесли приговор по делу о пропаганде терроризма. Подсудимому назначили 5 лет лишения свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру области Ұлытау.

Как сообщает официальный сайт надзорного органа, уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в пропаганде терроризма (ч.1 ст.256 УК РК), рассмотрел Сатпаевский городской суд.

"Осужденный посредством устных высказываний, а также используя искаженные религиозные тексты, пытался повлиять на сознание жителей города и склонить их к радикальной идеологии", - рассказали в прокуратуре региона.

В ходе судебного процесса прокурор активно участвовал в исследовании доказательств и последовательно поддерживал государственное обвинение.

Суд с учетом всех обстоятельств дела признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет. Приговор уже вступил в законную силу.

Ранее в Туркестанской области задержали членов деструктивного религиозного течения. В их автомобиле Toyota Land Cruiser обнаружили действующее оружие. Также по адресу проживания основного фигуранта нашли разыскиваемого преступника. В Шымкенте мужчину приговорили к 7 годам 6 месяцам лишения свободы за пропаганду терроризма через мессенджер WhatsАpp. Суд установил, что он пересылал сообщения и аудиозаписи, относящиеся к идеям международной террористической организации. В Кызылорде 39-летнюю женщину осудили за возбуждение религиозной розни и пропаганду терроризма с помощью интернета. Являлась сторонницей деструктивного религиозного течения, она распространяла в TikTok радикальные материалы религиозного характера.

