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Житель Шымкента получил 7,5 лет лишения свободы за сообщения в WhatsApp

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Мужчина держит телефон в руках
Мужчина со смартфоном. Иллюстративное фото: PeopleImages / Getty Images

В Шымкенте мужчину приговорили к 7 годам 6 месяцам лишения свободы за пропаганду терроризма через мессенджер WhatsАpp, передает NUR.KZ со ссылкой на суд города.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело рассмотрели в межрайонном суде по уголовным делам Шымкента.

Мужчине предъявили обвинение в распространении материалов пропаганды терроризма с использованием сети телекоммуникаций (ч.2 ст.256 УК).

"Подсудимый в сентябре 2024 года, находясь в Шымкенте, с целью пропаганды терроризма, с использованием сотового телефона передавал через WhatsАpp аудио- и текстовые сообщения, аудиозаписи, относящиеся к идеям международной террористической организации", - установил суд.

Вина мужчины подтверждалась собранными по уголовному делу доказательствами.

Прокурор просил суд назначить обвиняемому наказание в виде лишения свободы. Подсудимый вину не признал и просил оправдать его.

При назначении наказания смягчающих или отягчающих ответственность обстоятельств установлено не было.

Мужчину признали виновным. Ему назначили наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по ч.2 ст.256 УК РК пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма, а равно изготовление, хранение с целью распространения или распространение материалов указанного содержания, совершенные лицом с использованием своего служебного положения либо лидером общественного объединения, либо с использованием масс-медиа, сетей телекоммуникаций или онлайн-платформ, либо группой лиц или группой лиц по предварительному сговору, в том числе с использованием средств, полученных из иностранных источников, наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества. 

Ранее в Шымкенте мужчину осудили к 7 годам лишения свободы за пропаганду терроризма и разжигание религиозной розни в видео, выложенных в YouTube и TikTok.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2256189-zhitel-shymkenta-poluchil-7-5-let-lisheniya-svobody-za-soobshcheniya-v-whatsapp/