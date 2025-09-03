Казахстанец приехал на свидание с девушкой, а его вывезли в безлюдное место и избили

Приехавший в Кокшетау для встречи с девушкой мужчина стал жертвой вымогательства. Его вынудили оформить кредиты, отдать деньги и телефон, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

Как сообщает официальный Telegram-канал суда, уголовное дело в отношении трех молодых людей Д. (23 года), Ш. (21 год) и Б. (19 лет) рассмотрел Кокшетауский городской суд.

Подсудимые нигде не работали и были знакомы между собой. Выяснилось, что потерпевший приехал в Кокшетау для встречи с девушкой, с которой познакомился в социальных сетях.

Подруга девушки, опасаясь за ее безопасность, попросила Б. подвезти ее в арендованную квартиру. Вместе с ним туда прибыли также Д. и Ш.

"В квартире у подсудимых внезапно возник умысел на вымогательство. Чтобы скрыть свои действия, они вывели потерпевшего на улицу, усадили в автомобиль и увезли в безлюдное место. Там потерпевшего избили и потребовали передать имущество. После этого вернулись обратно в квартиру, где продолжили противоправные действия", - установил суд.

Под воздействием насилия и угроз потерпевший передал мобильный телефон стоимостью 110 тыс. тенге, перевел 25 тыс. тенге через мобильный банкинг и был вынужден оформить четыре микрокредита на общую сумму 280 тыс. тенге. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, у него зафиксировали телесные повреждения в виде кровоподтеков и ссадин.

В суде потерпевший заявил ходатайство о прекращении дела в отношении Б. по эпизоду незаконного лишения свободы в связи с примирением сторон и возмещением ущерба.

Изучив материалы дела, суд признал вину подсудимых доказанной.

"Их действия носили согласованный характер и были направлены на незаконное обогащение за счет потерпевшего. Преступление совершено в составе группы лиц с применением насилия, что существенно повышает степень общественной опасности содеянного", - отметили в суде.

Вместе с тем суд учел индивидуальные обстоятельства каждого подсудимого - наличие постоянного места жительства, положительные характеристики, а также примирение с потерпевшим по отдельным эпизодам.

Ш. признали наиболее активным участником и по совокупности уголовных правонарушений осудили к 4 годам лишения свободы.

Б. освободили от уголовной ответственности по эпизоду незаконного лишения свободы в связи с примирением сторон (ч.1 ст.68 УК). За вымогательство, с учетом раскаяния и возмещения ущерба, ему назначили 4 года лишения свободы условно.

Д. оправдали по п.1,8 ч.2 ст.126 УК за недоказанностью участия в незаконном лишении свободы. Однако за вымогательство, с учетом второстепенной роли и положительной характеристики, ему назначили 3 года 6 месяцев лишения свободы.

Кроме того, суд постановил конфисковать автомобиль Mitsubishi Pajero Sport, использованный при совершении преступления.

Ранее в Акмолинской области задержали мужчину, подозреваемого в вымогательстве денег у бывшего коллеги, а также присвоении его автомобиля. По данным следствия, задержанный под различными предлогами требовал у потерпевшего деньги, угрожая в случае отказа.

В Усть-Каменогорске вынесли приговор местному блогеру и правозащитнику, которого обвиняли в вымогательстве сразу по 4 эпизодам. В частности, по материалам суда, он получил деньги от семейной пары за удаление видеозаписи с их ссорой. Блогера лишили свободы на 4 года.

