Сначала оправдали, потом осудили на долгий срок: казахстанца разыскивали 6 лет

Генеральной прокуратурой РК из Российской Федерации экстрадирован осужденный гражданин Казахстана для исполнения приговора суда, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в 2014 году мужчина в группе лиц по предварительному сговору сбывал на территории Павлодара наркотические средства в особо крупном размере.

"При транспортировке 66 кг марихуаны и 8 кг гашиша в целях их дальнейшего сбыта фигурант был задержан сотрудниками полиции.

Однако в 2015 году приговором суда он был оправдан", - рассказали в Генпрокуратуре.

В последующем, отметили в ведомстве, по протесту прокурора оправдательный приговор был отменен и ему назначено наказание в виде 10,5 лет лишения свободы.

"За это время злоумышленник, желая избежать уголовного наказания, скрылся от правосудия, в связи с чем был объявлен в международный розыск, где находился свыше 6 лет.

В декабре прошлого года разыскиваемый был задержан на территории Московской области и по запросу Генеральной прокуратуры Казахстана экстрадирован на Родину", - поделились в надзорном органе.

В настоящее время он водворен в следственный изолятор и теперь ему предстоит отбыть вышеуказанное наказание.

Ранее сообщалось, что из Дубая был экстрадирован казахстанец, которого подозревают в незаконной торговле криптовалютой и получении прибыли в 400 млн тенге. Сейчас мужчина водворен в следственный изолятор. За совершение данного преступления ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества.

Также в Казахстан экстрадировали мужчину, задержанного в Сербии в 2023 году. Его подозревают в совершении крупного мошенничества. По версии следствия, он обманул казахстанца на 43 млн тенге, выложив объявление о продаже специальной техники по доступной цене.

