Казахстанец получил 126 млн тенге и подался в бега, но его задержали в другой стране

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Происшествия
      Провели подряд дней с нами

      Казахстанец получил 126 млн тенге и подался в бега, но его задержали в другой стране

      Опубликовано:

      Заполнение документов по экстрадированному
      Заполнение документов. Кадр из видео: t.me/GenPr

      В Кыргызстане задержан и экстрадирован в Казахстан подозреваемый в обмане предпринимателей на 126 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

      Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, по запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан из Кыргызстана экстрадировали подозреваемого в совершении серии мошенничеств на территории Алматинской области.

      "Следствием установлено, что в период с 2019 по 2022 годы злоумышленник, действуя совместно с другими лицами по предварительному сговору, под видом продажи торговых бутиков на одном из крупнейших продовольственных рынков региона систематически вводил граждан в заблуждение. В результате обманных действий он завладел денежными средствами 11 предпринимателей на общую сумму 126 млн тенге", - рассказали в Генеральной прокуратуре.

      После совершения преступлений подозреваемый скрылся от органов правопорядка и был объявлен в международный розыск. Благодаря налаженному взаимодействию компетентных органов Казахстана и Кыргызстана в августе текущего года его задержали в Бишкеке.

      По официальному запросу Генеральной прокуратуры РК подозреваемого экстрадировали на родину для привлечения к уголовной ответственности.

      В настоящее время он водворен в следственный изолятор. За инкриминируемое деяние законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

      Ранее стало известно, что из Дубая экстрадировали казахстанца, обвиняемого в получении незаконного дохода в 400 млн тенге. Мужчину подозревают в покупке, продаже и обмене цифровых активов для физических лиц без соответствующей лицензии на платформе криптобиржи.

      Из Российской Федерации экстрадировали осужденного гражданина Казахстана для исполнения приговора суда. Мужчина, желая избежать уголовного наказания, скрылся от правосудия, в связи с чем был объявлен в международный розыск, где находился свыше 6 лет.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.