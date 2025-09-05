Казахстанец получил 126 млн тенге и подался в бега, но его задержали в другой стране

В Кыргызстане задержан и экстрадирован в Казахстан подозреваемый в обмане предпринимателей на 126 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, по запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан из Кыргызстана экстрадировали подозреваемого в совершении серии мошенничеств на территории Алматинской области.

"Следствием установлено, что в период с 2019 по 2022 годы злоумышленник, действуя совместно с другими лицами по предварительному сговору, под видом продажи торговых бутиков на одном из крупнейших продовольственных рынков региона систематически вводил граждан в заблуждение. В результате обманных действий он завладел денежными средствами 11 предпринимателей на общую сумму 126 млн тенге", - рассказали в Генеральной прокуратуре.

После совершения преступлений подозреваемый скрылся от органов правопорядка и был объявлен в международный розыск. Благодаря налаженному взаимодействию компетентных органов Казахстана и Кыргызстана в августе текущего года его задержали в Бишкеке.

По официальному запросу Генеральной прокуратуры РК подозреваемого экстрадировали на родину для привлечения к уголовной ответственности.

В настоящее время он водворен в следственный изолятор. За инкриминируемое деяние законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Ранее стало известно, что из Дубая экстрадировали казахстанца, обвиняемого в получении незаконного дохода в 400 млн тенге. Мужчину подозревают в покупке, продаже и обмене цифровых активов для физических лиц без соответствующей лицензии на платформе криптобиржи.

Из Российской Федерации экстрадировали осужденного гражданина Казахстана для исполнения приговора суда. Мужчина, желая избежать уголовного наказания, скрылся от правосудия, в связи с чем был объявлен в международный розыск, где находился свыше 6 лет.

