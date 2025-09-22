jitsu gif
    Происшествия
      Провели подряд дней с нами

      Полиция "накрыла" притон с проститутками в ЖК "Лазурный квартал" и "Дипломат" в Астане (видео)

      Опубликовано:

      Задержание подозреваемых
      Задержание подозреваемых. Кадр из видео: Polisia.kz

      В Астане задержали подозреваемых в организации притона на территории жилых комплексов "Лазурный квартал", "Дипломат" и "Мисон" в Астане, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

      На информационном медиапорталае МВД Polisia.kz опубликовали сообщение о нейтрализации криминальных проявлений в Астане. Сообщается, что сразу в нескольких ЖК столицы были накрыты притоны.

      "При проверке оперативной информации и сигналов от жителей столицы установлена группа иногородних лиц, организовавших незаконный бизнес, связанный с сексуальной эксплуатацией девушек на территории жилых комплексов "Лазурный квартал", "Дипломат" и "Мисон", - сообщили в МВД.

      Правоохранители также рассказали и о ряде других преступлений. Сообщается, что сотрудники полиции задержали жителя столицы, которого подозревают в том, что выдавая себя за сотрудника правоохранительных органов, он занимался вымогательством. Поддельное удостоверение уже изъято.

      Оперативники Астаны также пресекли деятельность ранее судимой жительницы, якобы организовавшей схему вымогательства через социальные сети.

      "Под предлогом знакомства и встреч подозреваемая угрожала мужчинам обращением в полицию с ложными заявлениями об изнасиловании. Она задержана и привлечена к ответственности", - заявили в МВД.

      В конце прошлой недели в центре Алматы сотрудники полиции провели ОПМ по выявлению притонов и нелегальных салонов. Наказали собственников квартир и их жильцов.

      Также в алматинском ЖК "Манхэттен" обнаружили 22 притона - прокуроры нагрянули с масштабной проверкой и выявили десятки нарушений.

      До этого в Павлодаре рассмотрели уголовное дело по факту создания притонов для занятия проституцией в Павлодаре и Экибастузе. Виновными признали семь человек.

