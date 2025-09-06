Проститутки, дебоширы, мигранты: 22 притона обнаружили в одном из ЖК в Алматы

В алматинском ЖК "Манхэттен" обнаружили 22 притона - прокуроры нагрянули с масштабной проверкой и выявили десятки нарушений, передает сайт телеканала КТК.

За два месяца полиция, миграционная служба и прокуроры познакомились с владельцами и квартирантами.

В итоге были обнаружены сразу 22 притона, где оказывали интимные услуги. Свыше ста квартир незаконно сдавали в аренду.

Стражи порядка находили незарегистрированное оружие, ловили нелегальных мигрантов, бомжей и нарушителей общественного порядка.

Еще выяснилось, что в жилом комплексе сразу семь магазинов незаконно продавали алкоголь.

Источник: КТК

В марте в Казахстане провели широкомасштабную операцию "STOP-трафик". За три дня мероприятия полицейские выявили 40 преступлений, связанных с торговлей людьми, вовлечением в занятие проституцией, в том числе несовершеннолетних, содержанием притонов и сводничеством.

А в июле сообщалось, что деятельность предполагаемых преступных групп, подозреваемых в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, пресекли в столице и на севере страны. Сообщалось, что ежедневный доход группы составлял до 1,5 млн тенге, а общий оборот денежных средств с начала 2024 года превысил 1,7 млрд тенге.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.