"Пытался увести": 40-летнего мужчину заподозрили в приставаниях к детям в Кульсары
Опубликовано:
В Атырауской области задержали 40-летнего жителя Кульсары, которого подозревают в приставаниях к малолетним детям. Началось расследование, сообщает "Ақ Жайық".
По информации издания, в Кульсары неизвестный мужчина в неадекватном состоянии якобы приставал к детям на улице, пытался их поцеловать и увести с собой. Сообщается, что инцидент произошел днем рядом с детским садом и школой.
"По словам очевидцев, прохожий предположительно находился под действием алкоголя или наркотиков. Он обнимал школьников, склонял их пойти с ним. Остановить ситуацию удалось местной жительнице, она вмешалась и отвела детей к родителям, после чего вызвали полицию", - сказано в публикации.
В Департаменте полиции Атырауской области сообщили подробности дела.
"Установлен и задержан подозреваемый 1985 года рождения. Он является инвалидом II группы. В отношении него возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование", - добавили в полиции.
Сообщается, что с опекуном мужчины была проведена профилактическая беседа, а также готовится представление о его помещении в специализированное лечебное учреждение.
Ранее на базе отдыха в Актау взрослые в отдельной комнате уложили спать двух девочек 8 и 10 лет, с ними произошел пугающий случай. Ночью одна из девочек выбежала с криком из номера, где на кровати лежал обнаженный мужчина.
Увидев собравшихся, он вскочил и выпрыгнул в окно. Оказалось, что это был один из нетрезвых постояльцев. Полицейские его задержали и составили протокол. Позже его арестовали.
