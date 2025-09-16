"Прикарманил более 2 млн тенге": судоисполнителя обвинили в присвоении денег в Талдыкоргане

В Талдыкоргане судебного исполнителя подозревают в присвоении денег, предназначенных для выплаты алиментов детям, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру области Жетісу.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, в Талдыкоргане частного судебного исполнителя обвинили в использовании схемы незаконного обогащения.

"На первом этапе он законно по исполнительным документам о взыскании алиментных платежей выносил и направлял работодателям постановления об удержании сумм из заработной платы должников.

Далее после поступления от работодателей должников денежных средств, он большую часть денег оставлял себе, оставшуюся перечислял взыскателям алиментов", - рассказали в прокуратуре области Жетісу.

К примеру, в одном из случаев судебный исполнитель начал взыскание из заработной платы должника с апреля 2025 года. Работодатель с апреля по июнь перечислил на счет частного судебного исполнителя алиментные платежи на сумму более 570 тыс. тенге.

"Из полученной суммы судебный исполнитель перечислил взыскателю лишь 170 тыс. тенге, остальную присвоил. Как выяснилось при проверке, он не раз использовал подобную схему, с помощью которой прикарманил сумму более 2 млн тенге", - отметили в надзорном органе.

По данным фактам злоупотребления полномочиями прокуратура Талдыкоргана в отношении частного судебного исполнителя начала досудебное расследование по статье 251 Уголовного кодекса.

Ранее в Павлодарской области со счетов многодетной матери с жилищными строительными сбережениями ЧСИ незаконно взыскали деньги. Кроме того, сберегательный счет относился к общему имуществу супругов.

В Жамбылской области защитили права отца, который проживал с ребенком, но из-за ошибки оказался должен по алиментам 3,2 млн тенге. Также на его автомобиль наложили арест. Выяснилось, что ЧСИ неверно определил сумму задолженности.

В Астане прокуратура выявила факты хищения двумя частными судебными исполнителями денег, предназначенных для погашения штрафов. Общий ущерб составил свыше 26 млн тенге.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.