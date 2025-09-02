Астанчане оплачивали штрафы, а их деньги похищали и тратили на азартные игры

В Астане прокуратура выявила факты хищения двумя частными судебными исполнителями денег, предназначенных для погашения штрафов, передает NUR.KZ со ссылкой на надзорный орган.

Как выяснили прокуроры, на протяжении двух лет вместо исполнения судебных актов и пополнения государственной казны два судебных исполнителя, злоупотребляя своими полномочиями, присваивали деньги горожан и юрлиц и тратили их на свои нужды, в том числе на азартные игры.

Общий ущерб составил свыше 26 млн тенге.

В отношении судоисполнителей начали расследование, ущерб они уже полностью погасили.

В прокуратуре заявили, что обоих судоисполнителей лишат лицензий по окончании расследования.

"Для недопущения аналогичных уголовных правонарушений уполномоченному органу предложено использовать ИИ для перечисления сумм задолженностей непосредственно взыскателям и расчета исполнительной санкции", - добавили в прокуратуре.

Ранее в Костанае частного судебного исполнителя осудили за присвоение более 56 млн тенге, которые перечислили ему должники. Мужчина попал под амнистию в связи с 30-летием Конституции - ему сократили половину срока лишения свободы.

А в ЗКО ЧСИ из-за долга в 800 тыс. тенге наложил арест на 2 жилых дома, квартиру, 4 земельных участка и авто должника. Это признали незаконным. Суд установил, что с учетом принципа соразмерности надлежало арестовать только часть имущества должника.

