Полицейские заглянули на балкон астанчанки и завели уголовное дело (видео)
Опубликовано:
В Астане задержали местную жительницу по подозрению в хранении и распространении наркотических средств. На ее балконе нашли 160 свертков запрещенных веществ, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.
Как сообщается на медиапортале Polisia.kz, полицейские пресекли деятельность 28-летней жительницы Астаны, которую подозревают в том, что она фасовала запрещенные вещества по пакетикам прямо на балконе своей квартиры.
"В результате обыска сотрудники полиции обнаружили и изъяли 160 свертков с веществом белого цвета кристаллообразной консистенции. Согласно заключению экспертизы, изъятое является альфа-PVP", - рассказали в МВД.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за хранение и сбыт наркотических средств. Ведутся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств дела.
Столичная полиция напоминает гражданам, что за хранение, сбыт и распространение наркотиков законодательством предусмотрена строгая уголовная ответственность. Правоохранительные органы призывают жителей быть бдительными и незамедлительно сообщать о любых фактах, связанных с незаконным оборотом наркотиков, по телефону "102".
Напомним, ранее в области Ұлытау полицейские изъяли 15 кг марихуаны из автомобиля Mercedes на трассе Жезказган - Кызылорда. Стоимость наркотика составляет около 3 млн тенге.
Также известного рэпера задержали в Актобе. Медицинское освидетельствование подтвердило факт нахождения 31-летнего исполнителя за рулем в состоянии наркотического опьянения. Кроме того, у него нашли запрещенные вещества.
