"Продал" авто на 70 млн тенге: казахстанца доставили из Турции
Из Турции возвращен казахстанец, подозреваемый в крупном мошенничестве на общую сумму свыше 70 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру.
Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, Генеральной прокуратурой и Интерполом Министерства внутренних дел при содействии Министерства иностранных дел Республики Казахстан и компетентных органов Турецкой Республики из Турции возвращен гражданин Казахстана, разыскиваемый за неоднократное совершение мошенничества.
"Установлено, что в 2023 году в Шымкенте он, действуя совместно с другими лицами по предварительному сговору, размещал на интернет-площадке заведомо ложные объявления о продаже автомобилей по ценам ниже рыночных. В результате противоправных действий 52 потерпевших лишились денежных средств на общую сумму свыше 70 млн тенге", - рассказали в надзорном органе.
По данным ведомства, соучастники указанного преступления ранее осуждены к различным видам наказания. Сам же фигурант, скрывшийся после совершения преступлений, был объявлен в международный розыск и в августе текущего года задержан на территории Турции.
В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет с конфискацией имущества.
Ранее в Кыргызстане был задержан и экстрадирован в Казахстан подозреваемый в обмане предпринимателей на 126 млн тенге. Следствием установлено, что в период с 2019 по 2022 годы злоумышленник, действуя совместно с другими лицами по предварительному сговору, под видом продажи торговых бутиков на одном из крупнейших продовольственных рынков региона систематически вводил граждан в заблуждение. В результате обманных действий он завладел денежными средствами 11 предпринимателей.
Также из Дубая экстрадировали казахстанца, обвиняемого в получении незаконного дохода в 400 млн тенге. Мужчину подозревают в покупке, продаже и обмене цифровых активов для физических лиц без соответствующей лицензии на платформе криптобиржи.
