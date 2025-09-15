Полиция и КНБ провели 14 обысков в Карагандинской области: задержаны 17 человек
Опубликовано:
В Карагандинской области пресекли масштабную схему хищения дизельного топлива. Проведено 14 обысков, задержаны 17 человек, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
Как сообщает пресс-служба ведомства, сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью ДП Карагандинской области совместно с Департаментом КНБ по Карагандинской области и линейным отделом полиции на станции Караганда-Сортировочная ДП на транспорте при содействии Карагандинской транспортной прокуратуры на территории станции Ащису Бухар-Жырауского района ликвидировали преступную деятельность группы лиц, систематически занимавшихся хищением дизельного топлива с подвижного состава железной дороги.
В рамках оперативно-розыскных мероприятий задокументировано 28 эпизодов хищений. Задержано 17 предполагаемых участников противоправной деятельности.
Проведено 14 обысков, в ходе которых изъяли:
- около полтонны дизельного топлива;
- пустые канистры, используемые для перевозки;
- незарегистрированное огнестрельное оружие, числящееся утраченным в 2017 году в ОМВД РФ;
- 26 боеприпасов;
- 7 мобильных телефонов;
- наркотические вещества.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Следственные действия продолжаются.
Ранее в Костанайской области полицейские раскрыли схему систематического хищения дизельного топлива, организованную на одном из промышленных маршрутов Рудного. В ходе следственных действий у местного жителя изъяли значительное количество солярки.
В Караганде машинистов осудили за хищение из тепловозов 22,5 тонн дизельного топлива на сумму более 7 млн тенге с целью последующей перепродажи. Суд вынес приговор в отношении 11 человек. Им назначили наказание в виде ограничения свободы.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2286237-policiya-i-knb-proveli-14-obyskov-v-karagandinskoy-oblasti-zaderzhany-17-chelovek/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах