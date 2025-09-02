Школьника убили 1 сентября в Таразе

В Таразе 1 сентября после драки со сверстником погиб школьник. В ДП Жамбылской области сообщили, что возбуждено уголовное дело, несовершеннолетний подозреваемый в убийстве задержан, передает NUR.KZ.

Об инциденте в Таразе написал Telegram-канал Jagdai.

"1 сентября в одном из микрорайонов города полицейские нашли мертвым 14-летнего школьника с ножевым ранением. По предварительным данным, удар пришелся в область сердца", - говорится в посте.

В Сети также появилась информация, что убийство произошло в ходе драки не на территории школы, а подростки ранее не были знакомы. Сообщается, что конфликт возник по бытовым причинам.

Происшествие прокомментировали в ДП Жамбылской области. В ведомстве отметили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 99 УК РК "Убийство".

"В результате оперативно-розыскных мероприятий несовершеннолетний подозреваемый задержан по "горячим следам" и водворен в ИВС", - уточнили в полиции.

В настоящее время проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

В августе этого года в Мангистауской области вынесли приговор по делу о гибели школьника в селе Акжигит. Как установил суд, обвиняемый выстроил в ряд учеников 11-го класса и под предлогом "воспитательной работы" начал наносить удары кулаками в грудь несовершеннолетним. В результате полученных ударов школьник, не приходя в сознание, скончался.

В Шымкенте учителю назначили наказание в виде 25 суток ареста за побои несовершеннолетнего во время урока в школе-гимназии. Представитель потерпевшего заявила, что тот не простил подсудимого, и просила суд назначить строгое наказание.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.