Казахстанку оштрафовали за забывчивость

Жительницу села Коктобе в Павлодарской области оштрафовали за забывчивость - она жила с просроченным удостоверением личности больше года, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в рамках профилактического мероприятия "Участок" сотрудники полиции Майского района продолжают проводить рейды по пресечению и профилактике правонарушений.

"К примеру, в ходе рейда пресечен факт, где жительница села Коктобе проживала с просроченным удостоверением личности больше года. С ее слов, она просто забыла поменять его. За проживание без документов, удостоверяющих личность, женщина привлечена к ответственности. С начала года на территории Майского района пресечено порядка 50 подобных нарушений", - рассказал начальник отдела полиции Майского района Ренат Сартов.

Полицейские напомнили гражданам о необходимости своевременно обменивать документы и соблюдать требования законодательства.

Ранее в Астане на крупную сумму оштрафовали местную жительницу, которая нанесла косметические средства на монумент. Ей придется заплатить 50 МРП (196 600 тенге). В ЗКО осужденная на день рождения инспектора пробационной службы отправила в подарок букет цветов и клубнику в шоколаде, за что получила штраф в размере 550 480 тенге. Еще одну казахстанку наказали за видео в TikTok и Instagram, в которых она рекламировала деятельность финансовой пирамиды. Женщине назначили штраф в размере 412 860 тенге.

