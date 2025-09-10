Астанчанка сделала "макияж" памятнику и была оштрафована на крупную сумму

В Астане на крупную сумму оштрафовали местную жительницу, которая нанесла косметические средства на монумент, передает NUR.KZ со ссылкой на столичную прокуратуру.

В прокуратуре Астаны рассказали о громких случаях вандализма в столице. Сообщается, что с начала года за умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества к административной ответственности привлечено 160 лиц, из них арестовано - 93, штраф назначен 67 лицам на общую сумму свыше 10,4 млн тенге.

Например, 37-летний житель города, находясь в состоянии алкогольного опьянения на пересечении улиц Ш.Уалиханова и Ж.Тархана, разбил стекло автобусной остановки "Мехколонна №56". Он был арестован на 10 суток.

"Женщина, находясь у памятника, умышленно нанесла на фигуру монумента косметические средства (тени). Ее привлекли к административному штрафу в размере 50 МРП (196 600 тенге - прим. ред.)", - сообщили в прокуратуре.

В июне этого года в Астане неизвестные разрисовали новые вагоны LRT, которые планируется запустить осенью этого года. В компании CTS прокомментировали инцидент.

