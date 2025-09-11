Как актюбинки получили миллионы при выходе в декрет

С 2023 по 2024 годы в Актобе бухгалтеры оформили женщин перед выходом в декрет в десятки ИП, чтобы те получили социальные выплаты. Ущерб государству составил 98 млн тенге, передает "Диапазон".

Перед судом за мошенничество предстали две подсудимые. Одной из них 39 лет, второй - 28. Обе индивидуальные предпринимательницы, занимались бухгалтерским и налоговым учетом.

Как говорится в материалах дела, первая через соцсети прошла обучение на курсе, где учили создавать рабочие места и регистрировать женщин перед выходом в декретный отпуск как ИП, делать соцотчисления, чтобы будущая мама могла получить побольше соцвыплат.

Женщина на своей странице в Instagram запустила рекламу о том, что поможет беременным получить миллионы тенге. Далее предложила заняться этим своей знакомой - тоже бухгалтеру, которая имела опыт бухгалтерского и налогового учета и консультировала предпринимателей.

От первой клиентки женщины получили 1 млн 64 тысячи тенге. Та передала им свой ЭЦП-ключ, а бухгалтеры оформили ее сразу в 12 ИП, где та ни дня не работала. Женщины внесли за декретницу соцотчисления - 235 200 тенге, пенсионные - 144 000 тенге, в ФСМС - 72 000 тенге. Затем ей дали фиктивные расходные кассовые ордеры о получении заработной платы в 12 ИП.

В результате декретнице назначили соцвыплату по беременности и родам 4 053 404 тенге. Кроме этого, до достижения ребенком 1,5 лет 185 140 тенге ежемесячно. После поступления денег на счет женщина отдала бухгалтерам 532 000 тенге в качестве вознаграждения.

Вторую клиентку перед выходом в декрет бухгалтеры оформили уже в 13 ИП, также сделали за нее соцотчисления, внесли взносы в ЕНПФ и ФСМС. По материалам дела, ей дали расписаться в фиктивных расходных кассовых ордерах, что подтверждало оплату труда наличными с марта 2023 года по февраль 2024 года.

В ГФСС женщине назначили социальную выплату в связи с беременностью и родами 4 070 501 тенге, а по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет - 204 167 тенге ежемесячно. После поступления денег на счет женщина отдала бухгалтерам 532 000 тенге (такая сумма вознаграждения в приговоре указывалась чаще всего).

Третью беременную подсудимые оформили уже в 19 ИП, ей назначил 3 981 292 тенге декретных и 169 417 тенге до исполнения ребенку 1,5 лет, за что она отдала "помощницам" также 532 000 тенге. Некоторые отдавали по 1-2 млн тенге.

В 2023-2024 годах подсудимые отправили в декрет с миллионами десятки актюбинских женщин. Ущерб от их действий, по данным Актюбинского филиала ГФСС, составил 98 млн тенге. Но теперь деньги придется вернуть. До суда одна из подсудимых возместила 25 млн тенге. Остальное филиал ГФСС собирается потребовать с получателей в гражданском суде.

За мошенничество бухгалтеров-предпринимательниц суд приговорил каждую к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Также их лишили права заниматься бухгалтерской деятельностью на 5 лет. Но исполнение наказания отсрочили на 5 лет до достижения их детьми 14-летнего возраста.

Аресты, наложенные на недвижимое и движимое имущество осужденных, сохраняются.

Еще один громкий процесс по припискам с декретными сейчас идет в Мугалжарском районе. Там ущерб государству составил 187 млн тенге.

Отметим, что индивидуальные предпринимательницы, как и наемные работницы, имеют право на декретные выплаты, в том числе на пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Сумма, которую получит женщина, зависит от среднемесячного дохода ее ИП за последний год. Чтобы получить соцвыплату по беременности и родам, индивидуальная предпринимательница должна оформить больничный лист.

Получающие декретные выплаты мамы не имеют на них права, если отпуск по уходу за ребенком совмещают с работой. Весной этого года стало известно, что госорганы решили строго контролировать этот процесс. Но в госфонде пока никаких санкций не принимают, оставляя за собой право отправить нарушителям уведомления.

