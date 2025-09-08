"Льготный кредит под 8%": в Астане раскрыли серию мошенничества на миллионы

В Астане женщину подозревают в присвоении 5 млн тенге под предлогом оказания финансовой помощи. Рассматривается ее причастность к десяткам таких эпизодов, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщили на медиапортале МВД, 37-летнюю женщину подозревают в том, что она вошла в доверие к потерпевшей и завладела ее деньгами. Следствие установило, что подозреваемая представилась специалистом с опытом работы в сфере кредитования и пообещала оформить льготный кредит по госпрограмме под 8% годовых.

"Завоевав доверие гражданки, подозреваемая под различными предлогами требовала предоплату и в итоге завладела денежными средствами на общую сумму около 5 млн тенге.

Подозреваемая задержана и водворена в изолятор временного содержания. В настоящее время в отношении нее проводится досудебное расследование", - пояснили в полиции.

Отмечается, что в ходе следствия полицейские установили, что женщина причастна к более чем 30 аналогичным эпизодам.

Полиция призывает граждан быть бдительными. Оформление кредитов, участие в государственных программах или получение льготных займов необходимо осуществлять только через официальные финансовые организации и государственные органы. Важно не доверять незнакомым людям и не передавать им свои деньги.

Напомним, ранее житель Кокшетау лишился 6 миллионов тенге, доверившись обещаниям о трудоустройстве. По подозрению в мошенничестве задержали местную жительницу.

Также стало известно, что бизнес-тренер из Instagram обманула доверчивых казахстанцев на 50 млн тенге. Женщину осудили в Астане по 10 эпизодам. Подсудимая предлагала инвестировать средства в оптовую реализацию бытовой техники, обещая доход в размере 10% от вложенной суммы.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.