Костанаец раскаялся в том, что уговорил людей взять кредиты почти на 12 млн тенге

Потерпевшие оформили кредиты на 11,6 млн тенге, надеясь на удвоение прибыли. Подсудимый по делу о мошенничестве попал под амнистию, передает NUR.KZ со ссылкой на Костанайский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело о мошенничестве в крупном размере, совершенном неоднократно (п.1, 4 ч.3 ст.190 УК), рассмотрели в Костанайском межрайонном суде.

"С сентября по ноябрь 2023 года подсудимый умышленно путем обмана и злоупотребления доверием под предлогом закупа зерна с последующим удвоением прибыли, введя в заблуждение потерпевших, убедил оформить денежные кредиты на общую сумму 11,6 млн тенге", - установил суд.

Прокурор просил назначить наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы, а с применением Закона "Об амнистии" снизить срок до 2 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности. А также лишить подсудимого права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления и финансовых организациях сроком на 5 лет.

Трое потерпевших просили наказать обвиняемого строго, заявленные иски поддержали и просили взыскать в полном объеме. Подсудимый вину признал полностью и в содеянном раскаялся.

Обстоятельством, смягчающим уголовную ответственность и наказание, суд признал чистосердечное раскаяние в содеянном. Отягчающих обстоятельств установлено не было.

С учетом личности, характера и степени общественной опасности совершенного деяния, всех обстоятельств по делу суд назначил подсудимому наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы. Также его лишили права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления и финансовых организациях сроком на 5 лет.

На основании Закона "Об амнистии в связи с 30-летием Конституции Республики Казахстан" мужчине окончательно назначили наказание в виде 2 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в учреждении средней безопасности.

Гражданские иски удовлетворили в полном объеме. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее стало известно, что бизнес-тренер из Instagram обманула доверчивых казахстанцев на 50 млн тенге. Женщину осудили в Астане по 10 эпизодам. Подсудимая предлагала инвестировать средства в оптовую реализацию бытовой техники, обещая доход в размере 10% от вложенной суммы.

В полиции предупредили, что в социальных сетях стали чаще появляться объявления о якобы гарантированном вложении денег в прибыльное дело. Авторы таких объявлений обещают высокие ежемесячные дивиденды и бонусы, но вскоре мошенники прекращают выплаты.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.