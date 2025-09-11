Спецоперация в ВКО: задержан 21 человек (видео)
В ВКО задержали 19 иностранцев по подозрению в незаконной добыче драгоценных металлов. Изъяли изделия с признаками содержания золота, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок" сотрудники полиции Восточно-Казахстанской области пресекли нелегальную добычу полезных ископаемых.
В одном из районов региона задержали 19 граждан иностранных государств и двоих жителей Усть-Каменогорска. Были изъяты экскаваторы, бульдозер, дробильные установки и другое оборудование для извлечения драгметаллов, а также металлоизделия с признаками содержания золота и других ценных компонентов.
По данному факту начато досудебное расследование. Следствием отрабатывается круг из более чем 20 возможных фигурантов противоправной деятельности. Ведется сбор доказательств. Назначены необходимые экспертизы. Предпринимаются меры по установлению всех обстоятельств дела.
Ранее в ВКО Департамент АФМ, прокуратура и ДКНБ выявили незаконную добычу драгоценных металлов и самовольного пользования недрами в долине реки Шыбынды Уланского района. Для добычи применялась тяжелая специальная техника и промышленное оборудование по переработке руды. В ходе обыска изъяли 6,7 кг золота стоимостью 382 млн тенге.
В Алматинской области также выявили 7 фактов незаконной добычи полезных ископаемых без разрешительных документов. По признакам причинения вреда окружающей среде начаты досудебные расследования, а используемую технику водворили на штрафстоянку.
