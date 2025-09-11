Спецоперация в ВКО: задержан 21 человек (видео)

В ВКО задержали 19 иностранцев по подозрению в незаконной добыче драгоценных металлов. Изъяли изделия с признаками содержания золота, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок" сотрудники полиции Восточно-Казахстанской области пресекли нелегальную добычу полезных ископаемых.

Нелегальная добыча в ВКО. Фото: polisia.kz

В одном из районов региона задержали 19 граждан иностранных государств и двоих жителей Усть-Каменогорска. Были изъяты экскаваторы, бульдозер, дробильные установки и другое оборудование для извлечения драгметаллов, а также металлоизделия с признаками содержания золота и других ценных компонентов.

Изъятый предмет. Фото: polisia.kz

По данному факту начато досудебное расследование. Следствием отрабатывается круг из более чем 20 возможных фигурантов противоправной деятельности. Ведется сбор доказательств. Назначены необходимые экспертизы. Предпринимаются меры по установлению всех обстоятельств дела.

Ранее в ВКО Департамент АФМ, прокуратура и ДКНБ выявили незаконную добычу драгоценных металлов и самовольного пользования недрами в долине реки Шыбынды Уланского района. Для добычи применялась тяжелая специальная техника и промышленное оборудование по переработке руды. В ходе обыска изъяли 6,7 кг золота стоимостью 382 млн тенге.

В Алматинской области также выявили 7 фактов незаконной добычи полезных ископаемых без разрешительных документов. По признакам причинения вреда окружающей среде начаты досудебные расследования, а используемую технику водворили на штрафстоянку.

