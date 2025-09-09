Погоню за мотоциклистом показала полиция Астаны: он собрал "комбо" из нарушений (видео)

В Астане арестовали мужчину, который отказался подчиняться требованиям полиции и попытался скрыться на мотоцикле, а затем бросил байк и начал убегать, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП столицы.

В Департаменте полиции Астаны рассказали, что в столице арестован мотоциклист, грубо нарушивший правила дорожного движения. Инцидент произошел на проспекте Туран.

"Полицейские задержали 19-летнего мотоциклиста, который грубо нарушил ПДД и попытался скрыться от правоохранителей. Молодой человек, управляя мотоциклом, проигнорировал законные требования сотрудников патрульной полиции об остановке, продолжив движение и неоднократно проезжая на красный свет.

Позже он бросил байк на автомойке и пытался убежать пешком, однако был вычислен и задержан благодаря камерам видеонаблюдения. Проверка показала, что у правонарушителя не имелось водительских прав, а на мотоцикле установлены подложные номера. Кроме того, транспортное средство было передано ему другим лицом", - сказано в сообщении.

В ДП отметили, что в отношении нарушителя составлено пять административных протоколов. Приговором суда ему было назначено 15 суток ареста. Мотоцикл помещен на коммунальную стоянку.

На прошлой неделе полиция Астаны начала останавливать автомобили и мотоциклы с установленными прямоточными глушителями и другими изменениями конструкции.

В июле в Алматы двое мотоциклистов грубо нарушили правила дорожного движение и пытались уйти от полицейских, устроивших за ними в погоню.

