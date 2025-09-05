"Охота" на владельцев шумных мотоциклов и авто началась в Астане (видео)
Опубликовано:
Полиция Астаны начала останавливать автомобили и мотоциклы с установленными прямоточными глушителями и другими изменениями конструкции, передает NUR.KZ.
В Instagram-аккаунте Департамента полиции Астаны сообщили о рейдах по выявлению шумных автомобилей и мотоциклов в столице.
"Рейды направлены на выявление транспортных средств, нарушающих нормы допустимого уровня шума. Особое внимание уделяется автомобилям и мотоциклам с установленными прямоточными глушителями и другими изменениями конструкции, не согласованными в установленном порядке.
В ходе рейдов выявлен ряд нарушителей: все транспортные средства, не соответствующие требованиям, были водворены на специализированную коммунальную стоянку", - сказано в сообщении.
Так, на улице Сейфуллина патрульные остановили 24-летнего водителя мопеда, с повышенным уровнем шума.
"В ходе проверки установлено, что транспортное средство было переоборудовано без соответствующего разрешения. Нарушитель привлечен к административной ответственности", - добавили в полиции.
В ДП добавили, что внесение изменений в конструкцию транспортного средства, включая выхлопную систему, без официального согласования запрещено и влечет административную ответственность.
На прошлой неделе в Министерстве внутренних дел Казахстана опубликовали фотографии из Алматы, где брошенные электросамокаты начали увозить на штрафстоянку. Забрать их можно после оплаты штрафа.
