Ранее осужденная за убийство супруга астанчанка ударила ножом сожителя

В Астане ранее осужденная за убийство гражданского супруга женщина ранила ножом другого своего сожителя. Ее лишили свободы на 3 года, передает NUR.KZ со ссылкой на городской суд.

Как рассказали в суде, подсудимая нанесла гражданскому супругу один удар ножом в области шеи. Все случилось во время конфликта, когда мужчина приревновал женщину и оскорблял ее нецензурной бранью.

Судом рассматривалось дело по факту причинения умышленного тяжкого телесного повреждения - часть1 статьи 106 УК РК.

Подсудимая вину в суде признала и пояснила, что умысла убивать у нее не было. Потерпевший, то есть гражданский супруг подсудимой, в ходе досудебного расследования пояснял, что претензий к подсудимой не имеет и прощает ее.

"Приговором суда, учитывая обстоятельства совершенного преступления, наказание подсудимой Т. назначено с учетом ее личности, которая ранее была осуждена за совершение убийства своего гражданского супруга, а также преступление по настоящему уголовному делу ею было совершено в период отбывания наказания в виде ограничения свободы, а также мнения потерпевшего, просившего не привлекать ее к ответственности.

Т. осуждена за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего, назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года. С осужденной Т. взысканы в доход государства процессуальные издержки", - сообщили в суде.

Приговор суда вступил в законную силу.

Напомним, жительницу ЗКО, ранее обвиняемую в организации заказного убийства бывшего супруга, осудили по другой статье. Женщине назначили условное наказание.

Также жительнице Акмолинской области вынесли приговор по делу о смерти ее экс-супруга от удара ножницами в шею. Мужчина возмутился ее звонками.

