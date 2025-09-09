Молодого парня убили в драке в ночном клубе в Астане
Трагедия произошла в одном из ночных клубов столицы - конфликт между посетителями перерос в смертельную драку, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Астаны.
Как установили стражи порядка, между посетителями заведения произошел конфликт, который перерос в драку.
"В ходе инцидента подозреваемый нанес ножевое ранение, в результате чего 19-летний молодой человек скончался на месте от полученных травм. Возбуждено уголовное дело, проводится следствие", - заявили в ведомстве.
По факту убийства в ночном клубе столицы, полицейскими задержан подозреваемый и водворен в ИВС.
В августе в селе Бейнеу Мангистауской области произошла массовая драка. Один из ее участников погиб из-за полученных травм.
В июне в Талдыкоргане драка привела к смерти одного из участников из-за ножевого ранения. Подозреваемого задержали.
