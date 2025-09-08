Топ-10 фраз мошенников назвали в МВД

В министерстве внутренних дел напомнили казахстанцам самые распространенные схемы обмана телефонных мошенников, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

В Telegram-канале Министерства внутренних дел казахстанцев ознакомили с самыми распространенными фразами, которые говорят о том, что разговор идет с мошенниками.

Топ-10 фраз мошенников:

"Чтобы сохранить деньги, переведите их на текущий счет или снимите с депозита и переведите на другой счет". "С вами разговаривает следователь / сотрудник МВД / КНБ (Ф. И. О.). Не кладите трубку!". "Никому не говорите об этом звонке - проводится секретная операция!". "Поступила заявка на изменение кодового слова". "Я - сотрудник службы безопасности сотового оператора. Сейчас вам придет код - просьба сообщить его!". "Необходимо перевести депозитные средства на "защищенный" счет банка". "Это сотрудник национальной безопасности. Просим сообщить, в каких банках у вас есть счета или кредиты. В связи с этим требуется предоставить данные карт или депозитов для их немедленной блокировки". "Ваш родственник попал в беду (ДТП, полиция, больница). Срочно переведите деньги!". "Вы выиграли приз / компенсацию! Чтобы получить его, оплатите госпошлину (налог, доставку)". "С вашего счета только что пытались списать деньги. Чтобы остановить операцию, назовите код из SMS".

В полиции предупреждают, что цель подобных звонков:

получить доступ к мобильному приложению клиента;

убедить человека самостоятельно перевести деньги на так называемый “защищенный” счет;

склонить человека к установке программ удаленного доступа, таких как TeamViewer, AnyDesk, RustDesk, HopToDesk, RudeDesktop и другие.

Правоохранительные органы напоминают казахстанцам, что нельзя сообщать коды, CVV, PIN, данные карт и не переводить деньги "для защиты".

"Настоящие сотрудники полиции, банков или операторов никогда не просят деньги или коды по телефону", - отметили в МВД.

Ранее мы писали, что вместо запроса кода мошенники придумали новый способ похищать деньги казахстанцев.

Также сообщалось, что звонки от мошенников часто поступают от иностранных номеров, что позволяет казахстанцам заподозрить обман. Но злоумышленники находят способы убедить жертв в безопасности.

