Сообщения о готовящихся терактах в школах Балхаша распространяли в Сети

В соцсетях распространяли сообщения о готовящихся терактах в школах Балхаша - в городском акимате сделали заявление по этому поводу, передает NUR.KZ.

Как пояснили в администрации города, в мессенджере Telegram стала распространяться ложная информация о якобы имеющихся угрозах в школах города.

"Эти сообщения не соответствуют действительности. Все государственные органы и службы правопорядка работают в штатном режиме, ситуация находится под полным контролем", - говорится в сообщении ведомства.

Горожан призвали сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам, не поддаваться на провокации и не распространять фейковые сведения.

В УЧС Балхаша также назвали фейковыми рассылаемые в Сети сообщения о терактах.

Отметим, на днях в аэропорту Алматы 18-летний иностранец пошутил, что у него в багаже "атомная бомба", за что получил административный штраф по статье о мелком хулиганстве.

А до этого в аэропорту Алматы подросток пошутил о бомбе в рюкзаке друга, в результате чего рейс задержали, проверяя самолет и пассажиров.

Рассылаемое в соцсетях сообщение. Фото: УЧС Балхаша

