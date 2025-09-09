Сообщения о готовящихся терактах в школах Балхаша распространяли в Сети
В соцсетях распространяли сообщения о готовящихся терактах в школах Балхаша - в городском акимате сделали заявление по этому поводу, передает NUR.KZ.
Как пояснили в администрации города, в мессенджере Telegram стала распространяться ложная информация о якобы имеющихся угрозах в школах города.
"Эти сообщения не соответствуют действительности. Все государственные органы и службы правопорядка работают в штатном режиме, ситуация находится под полным контролем", - говорится в сообщении ведомства.
Горожан призвали сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам, не поддаваться на провокации и не распространять фейковые сведения.
В УЧС Балхаша также назвали фейковыми рассылаемые в Сети сообщения о терактах.
Отметим, на днях в аэропорту Алматы 18-летний иностранец пошутил, что у него в багаже "атомная бомба", за что получил административный штраф по статье о мелком хулиганстве.
А до этого в аэропорту Алматы подросток пошутил о бомбе в рюкзаке друга, в результате чего рейс задержали, проверяя самолет и пассажиров.
