Двоих казахстанцев задержали в Черногории: их разыскивал Интерпол

В городе Бар в Черногории задержали двоих граждан Казахстана, которые находились в международном розыске. Их подозревают в совершении тяжких преступлений, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщили на медиапортале Polisia.kz, двоих казахстанцев задержали в Черногории по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана с целью ареста и экстрадиции.

Их подозревают в совершении тяжких преступлений, включая:

незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ с целью сбыта;

склонение к их потреблению;

⁠участие в организованной преступной группе; ⁠

дачу взятки должностному лицу.

"Следствием установлено, что в начале 2024 года подозреваемые организовали интернет-магазин по продаже наркотических и психотропных веществ, действовавший через мессенджер Telegram.

По преступной схеме они занимались подбором соучастников через объявления о приеме на работу курьерами, а также координацией и финансированием всей незаконной деятельности", - сообщили в МВД.

В настоящее время задержанные помещены под стражу на территории Черногории.

Напомним, ранее в Грузии был задержан гражданин Казахстана, разыскиваемый по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

Также в Казахстан экстрадировали мужчину, задержанного в Сербии в 2023 году. Его также подозревают в совершении крупного мошенничества. По версии следствия, он обманул казахстанца на 43 млн тенге.

