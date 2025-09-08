Двоих казахстанцев задержали в Черногории: их разыскивал Интерпол
Опубликовано:
В городе Бар в Черногории задержали двоих граждан Казахстана, которые находились в международном розыске. Их подозревают в совершении тяжких преступлений, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.
Как сообщили на медиапортале Polisia.kz, двоих казахстанцев задержали в Черногории по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана с целью ареста и экстрадиции.
Их подозревают в совершении тяжких преступлений, включая:
- незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ с целью сбыта;
- склонение к их потреблению;
- участие в организованной преступной группе;
- дачу взятки должностному лицу.
"Следствием установлено, что в начале 2024 года подозреваемые организовали интернет-магазин по продаже наркотических и психотропных веществ, действовавший через мессенджер Telegram.
По преступной схеме они занимались подбором соучастников через объявления о приеме на работу курьерами, а также координацией и финансированием всей незаконной деятельности", - сообщили в МВД.
В настоящее время задержанные помещены под стражу на территории Черногории.
Напомним, ранее в Грузии был задержан гражданин Казахстана, разыскиваемый по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.
Также в Казахстан экстрадировали мужчину, задержанного в Сербии в 2023 году. Его также подозревают в совершении крупного мошенничества. По версии следствия, он обманул казахстанца на 43 млн тенге.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2283720-dvoih-kazahstancev-zaderzhali-v-chernogorii-ih-razyskival-interpol/
