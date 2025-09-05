Казахстанец хотел узнать у стоявшего на коленях мужчины, все ли у него в порядке, и получил удар

В Байконуре мужчина подошел к человеку, сидевшему на земле, чтобы узнать о его состоянии, но получил удар в лицо, передает NUR.KZ со ссылкой на Кызылординский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело о хулиганстве (по ч.3 ст.293 УК РК) рассмотрели в Байконурском городском суде.

Согласно материалам дела, подсудимый находился в общественном месте, стоя на коленях на земле. К нему подошел потерпевший, чтобы узнать его состояние.

"В этот момент подсудимый, держа в руке предмет в форме кастета, который он носил с собой, без всякой причины нанес потерпевшему удар в лицо, причинив вред его здоровью", - установил суд.

В ходе судебного разбирательства подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Потерпевший заявил, что не имеет претензий к подсудимому и прощает его.

Приговором суда подсудимого признали виновным. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 8 месяцев.

Ранее в Сети появилось видео из Актобе, где находившийся в автомобиле мужчина подвергся нападению и пострадал от ударов дубинкой. Он пытался убежать от нападавшего и найти укрытие на парковке, но не смог. Мужчина попал в больницу. Возбуждено уголовное дело.

В Жамбылской области мужчина избил знакомого, с которым вместе употреблял алкоголь, до потери сознания и забрал его автомобиль Lexus ES300. Стоящая возле дома машина была открыта, а ключ находился в салоне. За угон авто казахстанцу назначили ограничение свободы.

