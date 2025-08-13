Токаев поручил перевести штаб по борьбе с наркотиками на уровень правительства
Опубликовано:
Пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай в своем Telegram-канале рассказал о поручении, которое дал Касым-Жомарт Токаев по итогам заседания Совбеза, передает NUR.KZ.
Он отметил, что сегодня на прошедшем под председательством президента Касым-Жомарта Токаева заседании Совета безопасности были рассмотрены вопросы противодействия наркотизму.
По итогам заседания глава государства поручил перевести Межведомственный штаб по вопросам противодействия наркомании и наркопреступности из ведения министерства внутренних дел на уровень правительства.
"Это позволит активизировать борьбу с наркоманией и наркобизнесом, а также обеспечит более эффективную координацию работы соответствующих госорганов", - написал Желдибай.
Напомним, сегодня на заседании президент сделал акцент на том, что ситуация с наркотиками приобретает все более тревожный характер как в нашей стране, так и в международном масштабе.
Токаев также поручил усилить работу по профилактике наркомании, особенно в образовательной и информационной сферах. Он указал на недопустимость популяризации наркотиков среди молодежи, отметив негативную тенденцию романтизации употребления запрещенных веществ и алкоголя в интернете и медиаиндустрии.
Особое внимание было уделено комплексу вопросов, связанных с повышением эффективности выявления, пресечения и наказания за наркоправонарушения.
