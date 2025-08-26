Кызылординка подробно рассказала о скандальном поведении мужа, а он все отрицал

Жителя Кызылорды подвергли административному аресту на 10 суток за пьяный скандал с супругой и нецензурную брань в ее адрес, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело рассмотрел специализированный суд по административным правонарушениям Кызылорды.

Суд установил, что житель города совершил аналогичное правонарушение повторно в течение года после наложения административного взыскания.

"18 августа 2025 года около 23:30 он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел домой, выражался нецензурной бранью в адрес супруги, устроил скандал и проявил неуважение к лицу, состоявшему с ним в семейно-бытовых отношениях", - говорится в сообщении суда.

Потерпевшая подтвердила случившееся и подробно изложила противоправные действия супруга. Но на судебном заседании казахстанец не признал вину.

Постановлением суда мужчину признали виновным по ч.2 ст.73 КоАП. Его подвергли административному аресту сроком на 10 суток.

Добавим, что по ч.2 ст.73 КоАП РК нецензурная брань, оскорбительное приставание, унижение, повреждение предметов домашнего обихода и другие действия, выражающие неуважение к лицам, состоящим с правонарушителем в семейно-бытовых отношениях, нарушающие их спокойствие, совершенные в жилище, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, влекут административный арест на 10 суток.

Ранее в Жамбылской области невестка написала заявление на свекра. Мужчину подвергли административному аресту за повторное оскорбление родственницы.

