Мать троих детей зарезали в ЗКО: судьбу обвиняемого в убийстве мужа решат присяжные

Жителя Западно-Казахстанской области обвиняют в убийстве жены из ревности. Женщина погибла от ножевых ранений. Дело в суде рассмотрят присяжные заседатели, передает "Мой город".

Как считает следствие, мужчина нанес супруге несколько ножевых ран, а повод к этому, по предварительным данным, послужила ревность.

Женщина скончалась до приезда бригады скорой помощи. Без матери остались трое детей.

Спустя три месяца дело передали в суд. Оно будет рассматриваться в специализированном межрайонном суде по уголовным делам.

Судить мужчину будут присяжные заседатели. Их отбор назначили на 16 октября.

Напомним, трагедия произошла 28 мая в поселке Чаганский Теректинского района ЗКО. Супруга убитой задержали и водворили в изолятор временного содержания. Велось досудебное расследование по статье 99 УК РК "Убийство".

В акимате Чаганского сельского округа сообщили, что семья была благополучная, нигде на учете не состояла. Погибшей женщине, как и ее супругу, было около 30 лет.

Ранее житель Актобе, до этого уже применявший насилие к супруге, получил 8 лет лишения свободы за избиение, после которого его жена скончалась в реанимации. Женщина перестала вставать с постели и выходить из дома, но сначала отказалась от госпитализации.

