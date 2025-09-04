Мать троих детей зарезали в ЗКО: судьбу обвиняемого в убийстве мужа решат присяжные
Опубликовано:
Жителя Западно-Казахстанской области обвиняют в убийстве жены из ревности. Женщина погибла от ножевых ранений. Дело в суде рассмотрят присяжные заседатели, передает "Мой город".
Как считает следствие, мужчина нанес супруге несколько ножевых ран, а повод к этому, по предварительным данным, послужила ревность.
Женщина скончалась до приезда бригады скорой помощи. Без матери остались трое детей.
Спустя три месяца дело передали в суд. Оно будет рассматриваться в специализированном межрайонном суде по уголовным делам.
Судить мужчину будут присяжные заседатели. Их отбор назначили на 16 октября.
Напомним, трагедия произошла 28 мая в поселке Чаганский Теректинского района ЗКО. Супруга убитой задержали и водворили в изолятор временного содержания. Велось досудебное расследование по статье 99 УК РК "Убийство".
В акимате Чаганского сельского округа сообщили, что семья была благополучная, нигде на учете не состояла. Погибшей женщине, как и ее супругу, было около 30 лет.
Ранее житель Актобе, до этого уже применявший насилие к супруге, получил 8 лет лишения свободы за избиение, после которого его жена скончалась в реанимации. Женщина перестала вставать с постели и выходить из дома, но сначала отказалась от госпитализации.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2282505-mat-troih-detey-zarezali-v-zko-sudbu-obvinyaemogo-v-ubiystve-muzha-reshat-prisyazhnye/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах