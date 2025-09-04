Дело, связанное с сыном Нурлана Нигматулина, приостановлено: в АФМ рассказали о причинах

Заместитель председателя АФМ Женис Елемесов в кулуарах сената высказался по делу, с которым связан сын экс-спикера мажилиса Нурлана Нигматулина - Нуржан Нурланов, передает корреспондент NUR.KZ.

Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов коротко прокомментировал соответствующий вопрос журналистов, сообщив, что ожидают информацию из-за рубежа.

"Расследование приостановлено в связи с международными запросами, как они их получат, определят его статус. Пока проходит в качестве свидетеля", - отметил он.

Напомним, в апреле в Сети появилась информация о расследовании уголовного дела против Нуржана Нурланова - сына бывшего спикера мажилиса парламента РК Нурлана Нигматулина. Тогда пост прокомментировали в МВД.

Позже в АФМ подтвердили расследование дела по факту рейдерства, в котором фигурирует Нуржан Нурланов - сын экс-спикера мажилиса Нурлана Нигматулина.

