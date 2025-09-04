Власти перечислили деньги за недостроенные дома в Кокшетау: возбуждено уголовное дело

В Кокшетау установили фиктивный ввод в эксплуатацию многоквартирных жилых домов без фактического завершения объектов, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Акмолинской области.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратура Кокшетау при проведении проверки установила факт фиктивного ввода в эксплуатацию многоквартирных жилых домов за счет бюджетных средств, предназначенных для социально уязвимых слоев населения.

"Так, в 2023 году бывшим руководителем отдела строительства Кокшетау подписаны акты приемки двух многоквартирных жилых домов (140 квартир) в эксплуатацию путем перечисления денежных средств без фактического завершения объектов", - пояснили в ведомстве.

В результате незаконных действий государству был причинен ущерб на сумму свыше 90 млн тенге.

По данному факту прокуратурой города начато досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного п.2 ч.4 ст.189 УК РК (Присвоение или растрата, совершенные должностным лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Весной этого года стало известно, что руководителей отдела ЖКХ Кокшетау и технического надзора подозревают в хищении на сумму свыше 170 млн тенге. Деньги выделялись для строительства набережной в городе от территории старого аэропорта до Центра крови.

Также в Кокшетау бывшего руководителя отдела транспортной инспекции по Акмолинской области суд признал виновным в систематическом получении взяток за общее покровительство перевозкам нефтепродуктов без соответствующих разрешительных документов, а также при грубых нарушениях требований безопасности.

