Власти перечислили деньги за недостроенные дома в Кокшетау: возбуждено уголовное дело

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Происшествия
      Провели подряд дней с нами

      Власти перечислили деньги за недостроенные дома в Кокшетау: возбуждено уголовное дело

      Опубликовано:

      Строительство дома
      Стройка. Иллюстративное фото: Владимир Майджи / Getty Images

      В Кокшетау установили фиктивный ввод в эксплуатацию многоквартирных жилых домов без фактического завершения объектов, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Акмолинской области.

      Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратура Кокшетау при проведении проверки установила факт фиктивного ввода в эксплуатацию многоквартирных жилых домов за счет бюджетных средств, предназначенных для социально уязвимых слоев населения.

      "Так, в 2023 году бывшим руководителем отдела строительства Кокшетау подписаны акты приемки двух многоквартирных жилых домов (140 квартир) в эксплуатацию путем перечисления денежных средств без фактического завершения объектов", - пояснили в ведомстве.

      В результате незаконных действий государству был причинен ущерб на сумму свыше 90 млн тенге.

      По данному факту прокуратурой города начато досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного п.2 ч.4 ст.189 УК РК (Присвоение или растрата, совершенные должностным лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

      Весной этого года стало известно, что руководителей отдела ЖКХ Кокшетау и технического надзора подозревают в хищении на сумму свыше 170 млн тенге. Деньги выделялись для строительства набережной в городе от территории старого аэропорта до Центра крови.

      Также в Кокшетау бывшего руководителя отдела транспортной инспекции по Акмолинской области суд признал виновным в систематическом получении взяток за общее покровительство перевозкам нефтепродуктов без соответствующих разрешительных документов, а также при грубых нарушениях требований безопасности.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.