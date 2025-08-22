Взятки в транспортной инспекции по Акмолинской области: осуждены 11 человек
Экс-руководителя отдела транспортной инспекции по Акмолинской области признали виновным в систематическом получении взяток за покровительство, передает NUR.KZ со ссылкой на Главную транспортную прокуратуру.
Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, Кокшетауский городской суд вынес приговор по уголовному делу о коррупции в Инспекции транспортного контроля по Акмолинской области.
Перед судом предстали бывший руководитель отдела инспекции, посредник и девять водителей.
Следствие установило, что должностное лицо через посредника систематически получало взятки за общее покровительство перевозкам нефтепродуктов без соответствующих разрешительных документов, а также при грубых нарушениях требований безопасности.
Суд признал всех фигурантов виновными в получении и даче взяток. Приговор уже вступил в законную силу.
Удовлетворив ходатайство транспортного прокурора, суд вынес частное постановление в адрес Министерства транспорта о недопущении коррупции в транспортной инспекции.
"Судебный процесс проходил в открытом режиме с участием сотрудников инспекции, что стало частью профилактической работы, направленной на формирование нетерпимости к коррупции", - отметили в Главной транспортной прокуратуре.
В начале августа 2025 года Комитет национальной безопасности Казахстана сообщил о задержании вице-министра транспорта. Его подозревают в коррупционном преступлении. С санкции суда задержанный был взят под стражу.
В прошлом году руководителя инспекции транспортного контроля и его заместителя осудили в Восточном Казахстане. Их признали виновными в злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном участии в предпринимательской деятельности.
