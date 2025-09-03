Активы Telegram-магазина на 3,2 млрд тенге конфисковали в Казахстане

В области Ұлытау пресекли деятельность Telegram-магазина, сбывавшего наркотические средства. Его цифровые активы на 3,2 млрд тенге конфисковали, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, спецпрокуроры области Ұлытау по результатам анализа деятельности Telegram-магазина начали досудебное расследование в отношении его организаторов, осуществляющих сбыт "синтетики" бесконтактным способом на территории Казахстана.

Преступная схема функционировала по принципу "бесконтактной связи" с использованием банковских карт так называемых дропперов.

"В ходе следственных мероприятий установлено более 200 карт дропперов, на которые принималась оплата за наркотические средства, а также 4 граждан России и Украины, координировавшие действия участников преступной схемы, арестованы 3 и объявлены в розыск 4 лица, в числе которых фигурант, выводивший денежные средства за рубеж в криптовалюте", - отметили в ведомстве.

На данный момент расследование в отношении двух закладчиков завершили. Уголовное дело направлено в суд.

При взаимодействии с АФМ были арестованы активы, полученные от незаконного оборота наркотиков, на сумму 3,2 млрд тенге. По решению суда указанные цифровые активы конфискованы в доход государства.

В настоящее время Telegram-магазин не принимает оплату по банковским счетам.

"Расследование в отношении других участников продолжается", - отметили в прокуратуре региона.

Ранее в Алматы к 8 годам лишения свободы приговорили мужчину, который в частном доме оборудовал лабораторию по производству синтетических наркотиков. В ходе спецоперации оттуда изъяли более 21 кг готового мефедрона.

В Астане полицейские задержали 40-летнего мужчину по подозрению в хранении и организации сбыта наркотиков. В его квартире изъяли килограмм гашиша. В полиции сообщили, что мужчина забирал пакеты с наркотиками из тайников, фасовал на мелкие дозы и сам продавал, передавая товар из рук в руки.

