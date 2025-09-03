Активы Telegram-магазина на 3,2 млрд тенге конфисковали в Казахстане

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Происшествия
      Провели подряд дней с нами

      Активы Telegram-магазина на 3,2 млрд тенге конфисковали в Казахстане

      Опубликовано:

      Биткоин и доллары
      Биткоин. Иллюстративное фото: pexels.com

      В области Ұлытау пресекли деятельность Telegram-магазина, сбывавшего наркотические средства. Его цифровые активы на 3,2 млрд тенге конфисковали, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

      Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, спецпрокуроры области Ұлытау по результатам анализа деятельности Telegram-магазина начали досудебное расследование в отношении его организаторов, осуществляющих сбыт "синтетики" бесконтактным способом на территории Казахстана.

      Преступная схема функционировала по принципу "бесконтактной связи" с использованием банковских карт так называемых дропперов. 

      "В ходе следственных мероприятий установлено более 200 карт дропперов, на которые принималась оплата за наркотические средства, а также 4 граждан России и Украины, координировавшие действия участников преступной схемы, арестованы 3 и объявлены в розыск 4 лица, в числе которых фигурант, выводивший денежные средства за рубеж в криптовалюте", - отметили в ведомстве.

      На данный момент расследование в отношении двух закладчиков завершили. Уголовное дело направлено в суд.

      При взаимодействии с АФМ были арестованы активы, полученные от незаконного оборота наркотиков, на сумму 3,2 млрд тенге. По решению суда указанные цифровые активы конфискованы в доход государства.

      В настоящее время Telegram-магазин не принимает оплату по банковским счетам.

      "Расследование в отношении других участников продолжается", - отметили в прокуратуре региона.

      Ранее в Алматы к 8 годам лишения свободы приговорили мужчину, который в частном доме оборудовал лабораторию по производству синтетических наркотиков. В ходе спецоперации оттуда изъяли более 21 кг готового мефедрона.

      В Астане полицейские задержали 40-летнего мужчину по подозрению в хранении и организации сбыта наркотиков. В его квартире изъяли килограмм гашиша. В полиции сообщили, что мужчина забирал пакеты с наркотиками из тайников, фасовал на мелкие дозы и сам продавал, передавая товар из рук в руки.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.