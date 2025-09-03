Фельдшеру выстрелили в грудь: приговор вынесли в Жамбылской области

В Жамбылской области мужчину, стрелявшего в грудь фельдшера из травматического оружия, приговорили к условном сроку в связи с примирением с потерпевшим, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело в отношении обвиняемого в незаконном ношении оружия (ч.2 ст.287 УК) и хулиганстве, совершенном с применением оружия (ч.3 ст.293 УК), рассмотрел Байзакский районный суд.

Суд установил, что в июле текущего года перед стоматологической поликлиникой в Байзакском районе подсудимый вступил в словесную перепалку с потерпевшим.

"В результате ссоры подсудимый достал из сумки огнестрельное оружие с возможностью стрельбы травматическими патронами, выстрелил потерпевшему один раз в левую часть груди и скрылся с места преступления", - говорится в сообщении суда.

Вина подсудимого подтверждалась его собственным заявлением, показаниями потерпевшего, вещественными доказательствами и иными материалами уголовного дела.

Прокурор просил назначить обвиняемому 3 года 6 месяцев лишения свободы.

Подсудимый полностью признал свою вину. Он заявил, что примирился с потерпевшим и возместил ему ущерб. Потерпевший подтвердил, что простил подсудимого, и попросил суд освободить его от уголовной ответственности.

Суд признал в качестве смягчающих обстоятельств искреннее раскаяние и полное возмещение потерпевшему причиненного вреда.

Приговором суда мужчину признали виновным по ч.2 ст.287 и ч.3 ст.293 УК. Ему окончательно назначили 3 года 6 месяцев лишения свободы. С применением ст.63 УК назначенное наказание признано условным.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, в июле в Сети появилась информация о том, что в Жамбылской области фельдшеру скорой помощи выстрелили в грудь из травматического пистолета. В ДП региона пояснили, что по данному факту возбудили уголовное дело.

В управлении здравоохранения сообщили, что пострадавшему была срочно проведена операция, в ходе которой пулю, вошедшую на глубину 1 сантиметра, успешно извлекли.

Позже появились подробности инцидента в Жамбылской области. Оказалось, что ситуация возникла из-за спора об использовании дефибриллятора на здоровом человеке.

