Певицу избили во время выступления на свадьбе в Туркестанской области (видео)
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
Певица Азода сообщила, что ее избили во время выступления на свадьбе - в полиции Туркестанской области сообщили подробности произошедшего, передает NUR.KZ.
Кадры случившегося опубликовала певица на своей странице в Instagram.
На них видно, как мужчина наносит удар девушке, которая выступает с микрофоном в руках. После тот, кто снимал выступление артистки, бросается ей на помощь, видно, что девушка сидит на полу после произошедшего.
Также в ее профиле опубликовано видео с другого ракурса, где видно, что певице нанесли несколько ударов.
После Азода опубликовала обращение, в котором сообщила, что 31 августа во время торжества во дворце бракосочетаний на нее напал отец ее бывшего мужа.
Она надеется, что мужчина будет наказан в соответствии с нормами закона.
В пресс-службе ДП региона корреспонденту NUR.KZ сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Побои".
"Подозреваемый установлен и доставлен в полицию. Проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств. По результатам расследования будет принято соответствующее решение", - заявили в ведомстве.
В ДП добавили, что иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
Ранее в Атырау девушку в никабе жестоко избили в подъезде жилого дома. Мужчина несколько раз сильно ударил девушку по голове, она упала на пол. По данному факту возбудили уголовное дело по статье "Побои", подозреваемого доставили в отдел полиции.
Также в Сети появились видео, запечатлевшие, как мужчина бьет женщину на улице в Алматы. В полиции сообщили, что по ситуации проводится проверка. Устанавливаются участники и обстоятельства инцидента.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2281743-pevicu-izbili-vo-vremya-vystupleniya-na-svadbe-v-turkestanskoy-oblasti-video/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах