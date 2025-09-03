Певицу избили во время выступления на свадьбе в Туркестанской области (видео)

Певица Азода сообщила, что ее избили во время выступления на свадьбе - в полиции Туркестанской области сообщили подробности произошедшего, передает NUR.KZ.

Кадры случившегося опубликовала певица на своей странице в Instagram.

На них видно, как мужчина наносит удар девушке, которая выступает с микрофоном в руках. После тот, кто снимал выступление артистки, бросается ей на помощь, видно, что девушка сидит на полу после произошедшего.

Также в ее профиле опубликовано видео с другого ракурса, где видно, что певице нанесли несколько ударов.

После Азода опубликовала обращение, в котором сообщила, что 31 августа во время торжества во дворце бракосочетаний на нее напал отец ее бывшего мужа.

Она надеется, что мужчина будет наказан в соответствии с нормами закона.

В пресс-службе ДП региона корреспонденту NUR.KZ сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Побои".

"Подозреваемый установлен и доставлен в полицию. Проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств. По результатам расследования будет принято соответствующее решение", - заявили в ведомстве.

В ДП добавили, что иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Ранее в Атырау девушку в никабе жестоко избили в подъезде жилого дома. Мужчина несколько раз сильно ударил девушку по голове, она упала на пол. По данному факту возбудили уголовное дело по статье "Побои", подозреваемого доставили в отдел полиции.

Также в Сети появились видео, запечатлевшие, как мужчина бьет женщину на улице в Алматы. В полиции сообщили, что по ситуации проводится проверка. Устанавливаются участники и обстоятельства инцидента.

