Школьника убили в Таразе: стали известны новые подробности

Первого сентября в Таразе произошла трагедия - в одном из дворов города умер 14-летний школьник. Подозреваемым по делу проходит 15-летний студент, передает сайт телеканала КТК.

По данным телеканала, истекающего кровью школьника нашли случайные прохожие. По их словам, мальчик был еще жив, когда они вызывали скорую, однако приехавшие медики уже констатировали смерть юноши.

Подозреваемого уже задержали. Им оказался 15-летний студент горно-технологического колледжа.

По данным телеканала, в тот день оба юноши сходили на свои линейки. Вечером между ними случилась драка, во время которой один подросток ранил другого ножом. Что не поделили подростки, теперь выясняет следствие.

По факту произошедшего полиция завела уголовное дело по статье "Убийство".

"В результате оперативно-розыскных мероприятий несовершеннолетний подозреваемый задержан по горячим следам и водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - рассказали в полиции.

Источник: КТК

Напомним, ранее в Сети писали, что убийство произошло в ходе драки не на территории школы, а подростки ранее не были знакомы. Сообщается, что конфликт возник по бытовым причинам.

Добавим, что ранее в Мангистауской области вынесли приговор по делу о гибели школьника в селе Акжигит. Как установил суд, обвиняемый выстроил в ряд учеников 11-го класса и под предлогом "воспитательной работы" начал наносить удары кулаками в грудь несовершеннолетним. В результате полученных ударов школьник, не приходя в сознание, скончался.

