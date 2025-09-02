КНБ расследует дело против полицейского начальника в Шымкенте

В Шымкенте КНБ начал досудебное расследование в отношении сотрудников управления полиции района Туран, в том числе начальника управления, передает МИА "Казинформ".

Комитет национальной безопасности начал досудебное расследование в отношении руководства районного управления полиции по подозрению в получении денежных средств за переквалификацию уголовного дела.

Адвокат Талгат Есимов сообщил, что фигурантами расследования являются начальник управления полиции района Туран и оперуполномоченный. Производство ведется по статье "Получение взятки должностным лицом" (ч.2 ст.366 УК РК).

Как отметил адвокат, случай задержания начальника районного управления полиции в Шымкенте стал первым в истории города. Это расценивается как свидетельство активизации деятельности службы при КНБ, которая начала действовать на новом уровне.

В Комитете национальной безопасности подтвердили факт проведения досудебного расследования. Дополнительные сведения не разглашаются в интересах следствия.

Ранее в Жамбылской области задержали заместителя начальника департамента полиции региона, который за день до этого был уволен со службы по отрицательным мотивам. Его подозревают в совершении противоправного деяния, но какого именно - не уточняется.

Экс-руководителя отдела транспортной инспекции по Акмолинской области признали виновным в систематическом получении взяток за покровительство перевозкам нефтепродуктов без соответствующих разрешительных документов. Кроме него перед судом предстали посредник и девять водителей.

