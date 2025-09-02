"Проникли в дом и применили силу": три человека попали под следствие в Астане

В Астане троих жителей подозревают в совершении ограбления. Их задержали сотрудники криминальной полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий, передает NUR.KZ со ссылкой на медиапортал МВД.

По информации Polisia.kz, подозреваемые проникли в дом потерпевшего в ночное время. По версии полиции, они применили силу и присвоили денежные средства в размере 270 тыс. тенге. Также завладели тремя мобильными телефонами и личными документами - паспортом и водительским удостоверением.

"Подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания. По данному факту проводится досудебное расследование", - сообщили в Министерстве внутренних дел.

В ведомстве добавили, что полиция продолжает системную работу по обеспечению безопасности граждан и пресечению противоправных действий.

Напомним, в июле в селе Астраханка Акмолинской области произошло дерзкое ограбление дома председателя маслихата - всех членов семьи заперли в погребе, после чего начали обыскивать помещения.

До этого в Алматы задержали четверых мужчин, которых подозревают в совершении нападений, в том числе с использованием пистолетов.

А в марте этого года в Алматы задержали 26 человек, которых подозревают в серии грабежей и разбоев через знакомства в соцсетях.

