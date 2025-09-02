Сотрудника спецохраны застрелили в Карагандинской области
В Карагандинской области при несении службы на посту был застрелен сотрудник Управления специализированной службы охраны, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
Как сообщает пресс-служба ведомства, 31 августа около 21:00 при несении службы на посту охраны объекта ТОО "ГРЭС" в поселке Топар произошел трагический инцидент.
"Сотрудник Управления специализированной службы охраны по неосторожности произвел выстрел из табельного оружия, в результате чего смертельное ранение получил его напарник", - рассказали в ДП Карагандинской области.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемого задержали и водворили в изолятор временного содержания. Проводится досудебное и служебное расследование.
Ранее стало известно, что в Жамбылской области сотрудник полиции случайно выстрелил в коллегу. По данному факту возбудили уголовное дело. Инцидент произошел при патрулировании обслуживаемой территории в служебном автомобиле.
Также в Сети появилась информация, что в Актобе сотрудник полиции по неосторожности ранил своего друга из табельного оружия. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение, а полицейского отстранили от выполнения служебных обязанностей.
