Оружие, наркотики и товары на миллиарды тенге пытались провезти через границу Казахстана

В августе на границе Казахстана задержали больше 4,5 тыс. нарушителей и пресекли свыше 1 тыс. фактов незаконного перемещения товаров и грузов, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ.

Как сообщили в Telegram-канале ведомства, среди 4 610 задержанных на границе, 25 иностранных граждан попались за попытку нарушения границы, еще 39 иностранцев - за само нарушение.

Также Пограничной службой КНБ было предотвращено 1 352 факта незаконного перемещения товаров и грузов через госграницу, в том числе:

наркотических средств - более 5 кг;

оружия, боеприпасов - 47 фактов;

религиозной литературы - 18 фактов;

ГСМ - 499 фактов (более 18 500 литров) на общую сумму свыше 5,5 млн тенге;

товаров народного потребления - 598 фактов на общую сумму более 1,5 млрд тенге;

валюты - 157 фактов на общую сумму свыше 1,5 млрд тенге.

Кроме того, в акватории Каспия пресекли 55 фактов браконьерства, а также были изъяты плавательные средства, орудия браконьерского лова, рыбы осетровых и частиковых видов. Сумма предотвращенного ущерба составила более 566 млн тенге.

"Материалы по этим фактам направлены в правоохранительные и судебные органы для привлечения нарушителей к ответственности", - сообщили в ведомстве.

Также в КНБ добавили, что с 25 августа на казахстанско-кыргызском участке границы автомобильный пункт пропуска "Кеген" (Раимбекский район Алматинской области) перешел на круглосуточный режим работы.

Напомним, ранее была пресечена деятельность предполагаемой международной преступной группы, организовавшей контрабанду нефтепродуктов через подземный туннель на границе Казахстана и Узбекистана.

Также в области Жетісу пресекли криминальную схему вывоза стратегического сырья за границу. Ликвидированы подпольный цех и лаборатория.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.