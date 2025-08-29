Написали имена на скале в Каркаралинске: главу семейства привлекли к ответственности (видео)

Скалу в горах Каркаралинска расписали именами членов одной семьи - главу семейства привлекли к ответственности по двум статьям КоАП, передает Telegram-канал "Вечерняя Караганда".

В Сети появились кадры из Каркаралинска с расписанной скалой - на ней написали имена членов одной семьи.

Полицейские выявили эту семью. Как оказалось, это - жители Караганды.

В отношении главы семейства, мужчины 1977 года рождения, составлены два протокола - мелкое хулиганство и нарушение порядка пребывания физических лиц на отдельных видах особо охраняемых природных территорий.

Материалы по данному факту будут направлены в суд.

Напомним, в мае факт вандализма зафиксировали отдыхающие в Мангистауской области - неизвестные оставили надписи на скалах. Также, по словам очевидцев, группа отдыхающих оставила после себя мешки мусора.

До этого в соцсетях появилось видео, на котором мужчина выбивал надпись на скале в ущелье Ыбыкты Сай в Мангистау.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.