Написали имена на скале в Каркаралинске: главу семейства привлекли к ответственности (видео)
Опубликовано:
Скалу в горах Каркаралинска расписали именами членов одной семьи - главу семейства привлекли к ответственности по двум статьям КоАП, передает Telegram-канал "Вечерняя Караганда".
В Сети появились кадры из Каркаралинска с расписанной скалой - на ней написали имена членов одной семьи.
Полицейские выявили эту семью. Как оказалось, это - жители Караганды.
В отношении главы семейства, мужчины 1977 года рождения, составлены два протокола - мелкое хулиганство и нарушение порядка пребывания физических лиц на отдельных видах особо охраняемых природных территорий.
Материалы по данному факту будут направлены в суд.
Напомним, в мае факт вандализма зафиксировали отдыхающие в Мангистауской области - неизвестные оставили надписи на скалах. Также, по словам очевидцев, группа отдыхающих оставила после себя мешки мусора.
До этого в соцсетях появилось видео, на котором мужчина выбивал надпись на скале в ущелье Ыбыкты Сай в Мангистау.
